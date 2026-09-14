शायद ! इसीलिए ममता की देवी है कहलाती।

जब मैं हुआ अलग उस दिन

आँसुओं से भरा था मेरा नयन,

आँसुओं से याद आती है

लक्ष्य में बाधा यह दिखती है ,

उसने लक्ष्य को सारथी बताया

लक्ष्य पाने में ममता को भूल आया ।



आशीर्वाद में आयु है, देती

क्या वह है ममता की देवी ,

जब मैं छात्रवास को किया गमन

उसकी आंखों में थे आशुओं से भरे ग़म ,

आशुओं को देख आसुए है छलकी

क्या उस दिन नभ में बिजली भी चमकी ।



शरारतों पर डाटा बहुत मुझे है

क्या आज बदले में अलग हों जाऊ उससे मैं,

जब मैं आँखों से हुआ ओझल

क्या रुक गये होंगे वो आंखों के गंगाजल ।



ख्याल रखने वाले बहुत मिले

पर उससा न कोई मिला ,

जब भी खाने को बैठती

उसे अपने प्यारे की याद आती ,

क्या प्यारे को भी वह याद आती

शायद ! इसीलिए ममता की देवी है कहलाती।

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1 hour ago