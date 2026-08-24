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बढ़ती महंगाई

Shivam Yadav

Shivam Yadav

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                            महंगाई ने ऐसा रंग दिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर का बजट है घबराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाल महंगी, तेल महंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने अपना भाव बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
**चीनी** भी अब भाव दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय में घुलकर जेब जलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जो चीज़ें सस्ती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही आँखें दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेल का भाव आसमान चढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाल ने भी तेवर दिखलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब्ज़ी मंडी पहुँचे तो लगता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सामान नहीं, बस सोना खरीदने आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनख्वाह उतनी, खर्चा दुगुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचत का सपना टूट रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगाई की इस दौड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इंसान बस छूट रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं देश तरक्की करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बात सुनने में अच्छी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिसके घर चूल्हा मुश्किल से जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए तरक्की कितनी सच्ची है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहब! भाषण बाद में देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले इतना काम करो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में चूल्हा जलता मुश्किल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस घर का कुछ इंतज़ाम करो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीनी महंगी, जिंदगी महंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगा हर सामान हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम आदमी पूछ रहा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सस्ता आखिर अब इंसान हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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