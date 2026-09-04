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जब पाया कि तुम पर भरोसा बढ़ता गया

shivam khare

shivam khare

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                            कुछ ख़ास ही थे तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलहदा एहसास थे तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़्याल बस तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के कुछ पास थे तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरों को तलाश थी जिसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे तुम वो खोया सा उजाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचैनी के आलम में घबराते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जी को तुमने ही संभाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु, दरवेश न जाने क्या क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ तुम्हें मानने को चाहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे उपदेशों ने कभी न उबाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी गहरी लगती थीं बातें तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं बातों ने मुझको लुभाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पाया कि तुम पर भरोसा बढ़ता गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़ुद का ख़ुद पर यक़ीन खोता गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़ौर किया, बहुत सोचा, सोचता ही गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पाया कोई ख़ास काम नहीं तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिवाए वक़्त-बेवक़्त ग़लत मुझे करार देने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वजूद मेरा बस इतना रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी परछाई ही बनकर रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परत दर परत तुम खुलते गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ राज़ और फ़ाश होते गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें ज्ञान था,बारीक़ सा भान था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे भी ज़्यादा अभिमान था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें तुम्हारी बड़ी मनमोहक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुरू में जो लगें उत्साहवर्धक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर्षण तुम्हारी वाणी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे आकाश से आया प्रवर्तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही छलावा हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म गौण, वचन प्रधान हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वघोषित सिद्धों से भरा पड़ा संसार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता जहाँ मोह माया का दरबार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो हम जैसों को है शुक्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना तामझाम तुम्हारा सब बेकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जब ख़ुद पर से यक़ीन खोया जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जैसे बड़बोलों को ही गढ़ा जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमत्कारों को ही नमस्कार करते रह जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व हमारा यूँ ही मिटाया जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शिवम खरे
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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