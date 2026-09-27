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"माटी के माथे उगता सूरज"

SHITAL RAJ

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                            "माटी के माथे उगता सूरज"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के माथे उगता सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट-घाट उजियारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दउरा में सिमटा बिहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन आज हमारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठी मैया के चरणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जग सिर धारे है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबे सूरज को भी अर्घ्य मिले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार निराला प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच की चूड़ी छन-छन बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूप बजे झनकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईख खड़ी है द्वार हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महके घर-आँगन-द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़ की मीठी खीर महकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठेकुआ मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के निर्जल तप के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद भी शीश झुकाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के माथे उगता सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट-घाट उजियारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दउरा में सिमटा बिहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन आज हमारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदिया के निर्मल जल में जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान उतर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपों ने जब हाथ मिलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों ने घर पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों पर थरथर विश्वासों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुनहरी रेखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने देखा छठ का घाट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने बिहार देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबे सूरज को अर्घ्य देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सम्मान करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर आएगा उजियारा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अँधेरा प्रणाम करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली चाहे मगही हो या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैथिली की मिठास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी के स्वर में घुलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगिका की सुवास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बज्जिका की हँसी मिलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुरों का हार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ भले अलग हों लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हृदय बिहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के माथे उगता सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट-घाट उजियारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दउरा में सिमटा बिहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन आज हमारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे दउरा लिए बहू जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पीछे पूरी पीढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे साथ में आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के आँचल की छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी संस्कार सीखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीतों की पगडंडी होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सदी दूसरी पीढ़ी से मिलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई ऊँचा, न कोई नीचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट सभी का द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नदी में अर्घ्य चढ़ाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा अपना बिहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परदेसों में रहने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब छठी घर आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों से सूने आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव पड़े मुस्काते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली, मुंबई, दूर विदेश से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट पड़े परिवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथों के ठेकुआ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाता संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की खुशबू बुलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों का त्योहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर गया जो लौट के आए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठ वही घर-द्वार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संध्या का वह लाल सुनहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे ढलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल में सूरज का प्रतिबिंब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे दीपक जलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जुड़े हैं, आँखें नम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई माँग नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी विनती सबकी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में रहे अभाव नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो डूब रहा, उसको भी हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा से स्वीकारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार ने जीवन से सीखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंत नया उजियारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भोर हुई, पूरब जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाली छाई नभ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल में सोना घुलता देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग खड़े थे सब में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली किरण पड़ी जब जल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगमग हुआ संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ उठे तो लगा कि जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ गया पूरा बिहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हो छठी मैया की—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हो सूर्य भगवान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न बचे, जल निर्मल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशहाल रहे किसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल व्रत नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पीढ़ी का विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह खेतों की हरियाली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह माँ का उपवास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह नदी, नगर, गाँव, गली का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलता हुआ संस्कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठ नहीं केवल पर्व हमारा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठ स्वयं है बिहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के माथे उगता सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट-घाट उजियारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दउरा में सिमटा बिहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन आज हमारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबे सूरज को भी अर्घ्य मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उगते को जयकारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मिट्टी ने जग को बाँधा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिहार हमारा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिहार हमारा है!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिहार हमारा है!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शीतल राज 'किशोर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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