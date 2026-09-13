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"हिंदी को एक दिन मत पहनना"

SHITAL RAJ

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                            "हिंदी को एक दिन मत पहनना"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मत पहनना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पहने जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहारों के नए कपड़े;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंच पर सजा लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल चढ़ा देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो शब्द कह देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतारकर रख देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले वर्ष के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पोशाक नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो पहला स्पर्श है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें माँ की उँगली पकड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने दुनिया को जाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पहला संबोधन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बेटा!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटा-सा शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा घर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता ने जब कहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ध्यान रखना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द केवल दो थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उनके पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरी उम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सलामती की दुआ बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही हिंदी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दों से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव बनकर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आवाज़ से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में उतरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसे समझने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी शब्दकोश की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत नहीं पड़ती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह किसी किसान के माथे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरी हुई धूप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी माँ के आँचल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बची हुई गर्माहट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पिता की हथेली पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमी हुई मेहनत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी बच्चे की कॉपी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली टेढ़ी-मेढ़ी पंक्ति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षरों का संसार नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उन अनगिनत जीवनों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौखिक स्मृति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने इतिहास में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम दर्ज नहीं कराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस देश को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए प्रश्न यह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हिंदी कितनी महान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न यह है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हिंदी के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने सच्चे हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में जिसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबसे पहले बोलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसी भाषा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने देखने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें कोई संकोच है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की भाषाएँ सीखिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी सीख सकें, सीखिए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतना याद रखिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़कियाँ कितनी भी हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर एक ही होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ प्रतिद्वंद्वी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य के भीतर खुलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग दिशाएँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी भाषा से प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दूसरी भाषा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घृणा करना नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो बस इतना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जब दुनिया के शोर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने ही शब्द भूलने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कोई भीतर से पुकारे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम पहचान लें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि यह आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी अपनी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ों का कोई अनुवाद नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महसूस किया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी दिवस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी को एक दिन मत पहनना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपने व्यवहार में रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बातचीत में रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी संवेदना में रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे बढ़कर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आत्मसम्मान में रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कलम से ऐसा कोई शब्द निकल आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें मेरी मिट्टी की गंध हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पंक्ति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आवाज़ सुनाई दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी विराम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की चुप्पी बोल उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी पाठक को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शब्दों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर की आहट मिल जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं यह दावा नहीं करूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैंने हिंदी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लिखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बस मुस्कुराकर कहूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपनी भाषा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की स्मृति बचाई है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और स्मृति बची रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी तरह अकेला नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— शीतल राज ‘किशोर’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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