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"अर्घ्य में पूरा बिहार"

SHITAL RAJ

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                            "अर्घ्य में पूरा बिहार"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ नदी में सूरज उतरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल ने आँचल तान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी ने जब माथा झुकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश ने सम्मान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूप उठे तो साथ उठी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-पहचान बिहार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अर्घ्य में समा गई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी धरती प्यार की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईख खड़ी जैसे खेतों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरी-हरी उम्मीद हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठेकुआ में जैसे माँ के हाथों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की छुपी हुई ईद हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़ की गंध लिए आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन फिर मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दउरा सिर पर रखकर कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का इतिहास उठाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूप उठे तो साथ उठी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-पहचान बिहार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अर्घ्य में समा गई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी धरती प्यार की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट नहीं बस घाट यहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो खुला विधान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी जिसके पाँव पखारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल जिसका सम्मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई साथ लिए दीपक आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई लेकर गीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई श्रम से राह सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई लेकर प्रीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके पास न दउरा था, वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट सजाने आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके पास न शब्द थे, उसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाकर गाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो अपनी माटी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सुंदर व्यवहार है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके हिस्से जो आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे सबका त्योहार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगही की मीठी तान मिली जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैथिल स्वर मुस्काया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजपुरी ने बाँह पकड़ ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगिका ने गाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बज्जिका की बोली घुलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन गई एक पुकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोल अलग हों, मन एक रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही कहता बिहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूप उठे तो साथ उठी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-पहचान बिहार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अर्घ्य में समा गई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी धरती प्यार की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परदेस गया बेटा लौटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने द्वार बुहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों बाद उसी चौखट ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से नाम पुकारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रेनें जैसे गाँव उतरतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसते फिर परिवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठ बुलाता नहीं किसी को—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खींच लाता घर-द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस शहर में वर्षों गुजरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी अपना था लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथ का घाट मिले तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर मिलता है तब जाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब रहे सूरज को देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा सुंदर ज्ञान है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत नहीं है अस्ताचल भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर नया विहान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज थका है, उसे प्रणाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल फिर उठ पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कभी समाप्त न होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप बदलता जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए तो छठ कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत करना अभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब रहे को अर्घ्य चढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उगते को दो सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर हुई तो पूरब फूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाली जल में आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ उठे तो लगा कि जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती ने धूप उठाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल में काँपा स्वर्णिम सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दीप जला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किरण के साथ अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा उजला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके घर का सूरज है यह?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछो मत, पहचान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में श्रम, प्रेम और आशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं उगे भगवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठी मैया, इतना देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी सूनी न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी किसान की आँख कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल को रोती न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ अपनी साँस बचाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोखर गीत सुनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे अपनी मिट्टी से फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते जोड़ पाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के माथे की चिंता हर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी के सपने पालो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में रोटी कम हो, वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले दीपक डालो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्घ्य हमारा केवल अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का अधिकार नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख वह सच्चा सुख है जिसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे का भी भार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज घाट पर जब हाथ उठेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ उठे संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज से पहले याद करें हम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी, नदी, किसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दउरा में फल ही फल नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों की स्मृतियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूप के भीतर केवल पूजा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर की कृतियाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ नदी में सूरज उतरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल ने आँचल तान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी ने जब माथा झुकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश ने सम्मान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूप उठे तो साथ उठी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-पहचान बिहार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अर्घ्य में समा गई है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी दुनिया प्यार की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब पूछे कोई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“छठ कहाँ है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ माँ तपती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ खेत महकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ परदेस से बेटा लौटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ डूबते को भी सम्मान मिलता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं छठ है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बिहार है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शीतल राज 'किशोर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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