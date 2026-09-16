मैं कौन हूं

मैं कौन हूं﻿

यह प्रश्न बार बार मुझे आखिर क्यों कुरेदता﻿

इसका कोई उत्तर भी है या न मै जानता﻿

क्या हु मै एक मनुष्य या फिर तुक्ष्य सा प्राणी हूं ﻿

क्या मै भाग्य विधाता हु या फिर भाग्य विनाशक हूं﻿

आखिर मै हूं कौन क्यों इसी में उलझ रहता हु﻿

क्यों अपने प्रश्नों के उत्तर में सिमटा रहता हु﻿

क्यों अपनों के बीच में अलग थलग सा रहता हु﻿

क्या ये दुनिया मेरी है या मैं ही पूरी दुनिया हु ﻿

क्या ये ब्रह्मांड मेरा है या फिर मै ही ब्रह्म हु﻿

क्या मुझमें है अहंकार या फिर घमंड से भरा हुआ﻿

क्या मैं नास्तिक हु या फिर तर्क से भरा हुआ﻿

क्या ईश्वर है यह प्रश्न मुझे क्यों बार बार है कुरेदता﻿

क्या मैं ही ईश्वर हु ये भी हो सकता﻿

कभी पागल सा कभी आवारा कभी मस्त मलंग सा घूमता﻿

कभी शांत सा चिंतन भाव में एकांत ढूंढता﻿

क्यों मनुष्य से मुझे अब नफरत होने लगती है﻿

क्यों पहाड़ों और झरनों में अपनापन सा लगता है﻿

क्यों गुमनामी सी जिंदगी में अपनापन सा लगता है ﻿

क्यों अपने प्रश्नों में उलझा मै पतझड़ सा रहता हु ﻿

क्यों लगता है मै सत्य खोजने निकला हु﻿

क्यों लगता है मै सत्य असत्य का बंधन हु ﻿

क्यों मुझे बंधनों से बंधे रहना स्वीकार नहीं﻿

क्यों मुझे बंधनों से मुक्त रहना स्वीकार नहीं ﻿

क्यों कभी किताबें बोझ सी लगती ﻿

क्यों कभी किताबें अपनी सी﻿

क्यों कृष्ण नहीं है पसंद मुझे﻿

क्यों कर्ण के पीछे भागता हु﻿

कभी सोचता हु मै कर्ण तो नहीं ﻿

कभी लगता है मै कर्ण हु﻿

कही ये काल्पनिक बातें भी मेरे मन को न मोड़ दे﻿

कही ये अब मन का वहम भी मुझे अंधकार में न झोंक दे﻿

मै नास्तिक ही बेहतर हूं मुझे सत्य जानने का अधिकार है ﻿

मुझे गड़रिए की भेड़ बनना अस्वीकार है﻿

मै हु कौन ये जानने का भी अधिकार है﻿

घर का निकम्मा नकारा पैसों में आग लगता हु ﻿

समाज का दुत्कारा उल्टी धारा में बहता हु﻿

मै बार बार बस यही पूछता हु ﻿

मै हु कौन मै हूं कौन बस यही राग अल्पता हु ﻿

मै कौन हु मै हु कौन मै कौन हु मै.......????

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40 मिनट पहले