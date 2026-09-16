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मैं कौन हूं

SHEKHAR SINGH

SHEKHAR SINGH

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                            मैं कौन हूं﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रश्न बार बार मुझे आखिर क्यों कुरेदता﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका कोई उत्तर भी है या न मै जानता﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हु मै एक मनुष्य या फिर तुक्ष्य सा प्राणी हूं ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मै भाग्य विधाता हु या फिर भाग्य विनाशक हूं﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर मै हूं कौन क्यों इसी में उलझ रहता हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अपने प्रश्नों के उत्तर में सिमटा रहता हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अपनों के बीच में अलग थलग सा रहता हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या  ये दुनिया मेरी है या मैं ही पूरी दुनिया हु ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ये ब्रह्मांड मेरा है या फिर मै ही ब्रह्म हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मुझमें है अहंकार या फिर घमंड से भरा हुआ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं नास्तिक हु या फिर तर्क से भरा हुआ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ईश्वर है यह प्रश्न मुझे क्यों बार बार है कुरेदता﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं ही ईश्वर हु ये भी हो सकता﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पागल सा कभी आवारा कभी मस्त मलंग सा घूमता﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शांत सा चिंतन भाव में एकांत ढूंढता﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मनुष्य से मुझे अब नफरत होने लगती है﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों पहाड़ों और झरनों में अपनापन सा लगता है﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों गुमनामी सी जिंदगी में अपनापन सा लगता है ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अपने प्रश्नों  में उलझा मै पतझड़ सा रहता हु ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगता है मै सत्य खोजने निकला हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगता है मै सत्य असत्य का बंधन हु ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मुझे बंधनों से  बंधे रहना  स्वीकार नहीं﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मुझे बंधनों से मुक्त रहना स्वीकार नहीं ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कभी किताबें बोझ सी लगती ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कभी किताबें अपनी सी﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कृष्ण नहीं है पसंद मुझे﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कर्ण के पीछे भागता हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सोचता हु मै कर्ण तो नहीं ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगता है मै कर्ण हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कही ये काल्पनिक बातें भी मेरे मन को न मोड़ दे﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कही  ये अब मन का वहम भी मुझे अंधकार में न झोंक दे﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै नास्तिक ही बेहतर हूं मुझे सत्य जानने का अधिकार है ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे गड़रिए की भेड़ बनना अस्वीकार है﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै हु कौन ये जानने का भी अधिकार है﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का निकम्मा नकारा पैसों में आग लगता हु ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज का दुत्कारा उल्टी धारा में बहता हु﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै बार बार बस यही पूछता हु ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै हु कौन मै हूं कौन बस यही राग अल्पता हु ﻿
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै कौन हु मै हु कौन मै कौन हु मै.......????
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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40 मिनट पहले

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