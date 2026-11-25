दुनिया को नई दिशा दिखाता, एक स्वाभिमानी दिव्यांग।

पहले कभी नज़रें चुराते थे, कभी बेबस समझे जाते थे,

भीड़ के बीच भी अक्सर, वे उम्मीद ही खो जाते थे।

कदमों की आहट से पहले, सवाल खड़े हो जाते थे,

बेख़बर रहकर भी लोग, फ़ैसले सुना जाते थे—

अब हर उन सवालों के बीच, खड़ा है एक सजग दिव्यांग।

कहीं रहम की चादर थी, तो कहीं अनदेखी की दीवार,

हर बात पे मिलती थी, बस तानों की मार।

जिसका हक़ था बराबरी का, वह भीख-सा थमाया गया,

हर मोड़ पे मानो कोई, एहसान जताया गया—

उस एहसान की ज़ंजीर तोड़ता, एक ख़ुद्दार दिव्यांग।

गाने-बजाने तक ही जिनको, बाँध दिया जाता था,

हर बाक़ी क़ाबिलियत को, यूँ ही टाल दिया जाता था।

‘तुमसे यह सब कहाँ होगा’, ये कहकर रोका जाता था,

हर एक ख़्वाब को पहले ही, तोड़ दिया जाता था—

उस तयशुदा खाँचे से बाहर निकलता, एक स्वतंत्र दिव्यांग।

सड़क, चौराहे या महफ़िल में, बस एक छवि बना ली थी,

हर हुनर की किताब पर, एक ही मोहर लगा ली थी।

जो कुछ और भी कर सकता है, वह अनदेखा रह जाता था,

मन के भीतर का समंदर, चुपचाप ही सह जाता था—

उस चुपचाप समंदर को आवाज़ देता, एक मुखर दिव्यांग।

सोच के उस छोटे घेरे को, अब पीछे छोड़ चला है,

जहाँ-जहाँ था बंद रास्ता, वहाँ नई राह मोड़ चला है।

सिर्फ़ सुर और ताल नहीं, हर मैदान में दिखता है,

अपनी मेहनत और लगन से, नया इतिहास लिखता है—

हर सीमा को लाँघ के आगे बढ़ता, एक निडर दिव्यांग।

फिर वक़्त ने करवट ली, सोच की परतें पिघलीं,

बंद खिड़कियों से धीरे-धीरे, नई रोशनी निकली।

जो हाथ कभी दूर थे, वो साथ चलने को आए,

दिल के बंद दरवाज़े भी, अब खुलने को आए—

इस बदलते दौर का गवाह बनता, एक सशक्त दिव्यांग।

अब सहानुभूति नहीं, सम्मान की भाषा बोली जाती है,

हर मुश्किल के आगे अब, नई राह खोली जाती है।

अपने हिस्से का आसमान, ख़ुद नाप रहा है आज,

अपनी हर एक जीत पे जिसको, अब ख़ुद पर है नाज़—

दुनिया को नई दिशा दिखाता, एक स्वाभिमानी दिव्यांग।

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एक घंटा पहले