यह शहर मुझे कब्रिस्तान सा क्यों लगता है !

तेरे जाने के बाद

यह शहर वीरान , वीरान सा क्यों लगता है ,



काम है बहुत आसान

पर आसान , आसान क्यों नहीं लगता है ,



बैठा रहता हु दिन भर घर में

पर आराम , आराम सा क्यों नहीं लगता है ।



मेरे घर से , तेरे घर की दहलीज , है

....चार कदम की दूरी पर

पर वहां जाना अब क्यों

आसान सा नहीं लगता है ,



मेरे घर में भी रहते हैं मेरे सब लोग ,

पर तेरे एक ना होने से....

हर कोई अनजान सा क्यों लगता है ।।



मारा , मारा फिरता रहता हूं ...

दिन दोपहरी तेरी ही याद में



इन त्योहारों के मौसम में भी ,

यह शहर मुझे कब्रिस्तान सा क्यों लगता है !





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

41 मिनट पहले