बजट तो मिलता है संसद में मगर मिलता क्यों नहीं।.........

आज एक आवाज मेरे दिल से निकल रही।

एक पीडा है असीमित मुझे विकल कर रही।



दीपावली के दीप जल रहे मगर के कोने में अंधियारा है।

भूखा बैठा है कोई मां का लाल उसका नाम कोई सहारा है।

ना रोशनी है उस कोने में ना फुलझड़ी पटाखों की आवाजें है।

वहां सिर्फ मौन है वे जिंदगियां ना से रहे बाजे है।

उनकी पेट की क्षुधा शांत की आवाज गूंज रही। ......



रोशनी से सज रहा देश सारा , देश को अमीर कह रहे।

क्यों मौन है कुछ जीव वहां , निःशब्द क्यों बैठे हुए।

महसूस करता क्यों नहीं उनकी पीड़ा , जो सुकून में है।

कैसे सो रहे चैन से जो इस पाप के भागीदार है।

बजट तो मिलता है संसद में मगर मिलता क्यों नहीं।.........

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एक घंटा पहले