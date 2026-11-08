पारण कर जब व्रत खुलता, धन्य होता हर एक इंसान।

व्रतियों का है खास यह दिन, आस्था का अद्भुत त्योहार

नहाय-खाय से शुरू हुआ, शुद्धि और तप का आधार,।



मिट्टी के चूल्हे पर बनता, रसियाव-पूरी का दिव्य प्रसाद,

खरना की उस शांत रात में, गूंजता मैया का आशीर्वाद।



कांच ही बांस के बहंगिया, सजती है फल-फूलों से आज,

ठेकुआ की खुशबू से महके, देखो पूरा सात्विक समाज।



अस्ताचलगामी सूर्य देव को, झुककर सब करते प्रणाम,

सूप सजाए खड़ीं व्रतियां, नदी किनारे चारों धाम।



बिना अन्न और निर्जल होके, 36 घंटे का कठिन उपवास,

कांपते होठों पर बस प्रार्थना, और छठी मैया पर अटूट विश्वास।



उगते सूर्य की लालिमा देख, मिट जाती है सारी थकान,

पारण कर जब व्रत खुलता, धन्य होता हर एक इंसान।



व्रतियों का है खास यह दिन, आस्था का अद्भुत त्योहार

बिहारी संस्कृति की अमिट पहचान, जिस पर हम करते अभिमान।



-शशि भूषण

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एक घंटा पहले