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बचपन लौटा दे

SHASHI BHUSHAN

SHASHI BHUSHAN

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                            मेरा बचपन मुझको लौटा दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवजह की टेंशन को दूर भगा दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से वो गलियाँ, वो यार पुराने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कागज़ की नावें, वो किस्से सुहाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो छोटी-सी दुनिया फिर से सजा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बचपन मुझको लौटा दे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कल की फ़िक्र हो, न हो आज का ग़म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलखिलाता रहे मेरा, बचपन हरदम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा की डांट और मां का वो प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी नानी की कहानी से,सबको है प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मासूम सा बचपना फिर से ला दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बचपन मुझको लौटा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दौलत की चाह, न शोहरत का नशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मिट्टी की खुशबू और अपनों का मज़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पैसे की चिंता, न रिश्तों का था डर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी दुनिया में खुशियों का था घर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बेफ़िक्री के दिन फिर से बुला दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बचपन मुझको लौटा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से गली में पतंग उड़ाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश में भीगूँ, कीचड़ में सन जाऊं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंचे, गुल्ली-डंडा, वो बच्चों की टोली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मतलब की हँसी थी और ठिठोली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मिट्टी की खुशबू, वो बारिश दिखा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बचपन मुझको लौटा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक़्त निकल गया, वो वापस न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसकी थोड़ी-सी खुशबू तो दे जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कल की चिंता, ना कल का हिसाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी खुशी और इतना-सा ख्वाब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल के लिए ही , वो दिन तो दिखा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बचपन मुझको लौटा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पे हँसी हो मगर दिल है उदास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में भी होती है तन्हाई का एहसास ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थका हूँ ज़िंदगी से, थोड़ा मुस्कुरा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बचपन मुझको लौटा दे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~शशि भूषण
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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