आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   80 ke dashak ka trend
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

80के दशक का ट्रेंड

SHASHI BHUSHAN

SHASHI BHUSHAN

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अस्सी के दशक में जीना है अब,रील्स-ट्रेंड करते रहते हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माकूल ज़माने में हम भी, रोज़ तरस खाकर कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़त का अब इंतज़ार कहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलने का इतवार कहाँ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों में जो अपनापन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वैसा किरदार कहाँ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीरें कम थीं, यादें ज़्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का तब बाज़ार कहाँ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्सी के दशक में जीना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना-सा ख़ुमार बना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चिट्ठियों की ख़ुशबू लौटाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते ख़त फिर से पढ़वाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल बैठो आमने-सामने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मोबाइल के वक़्त बिताओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीरों में कैद न थे हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों में आबाद हुआ करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम चीज़ों में खुश रहते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल से ज़्यादा जिया करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लम्हा अब पोस्ट हुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता  जैसे होस्ट हुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखने को सब पास खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन क्यों दूर हुआ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्सी के दशक में जीना है, तो थोड़ा बचपन वापस लाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे रील बना ले,तुम जीवन जी कर दिखलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                                   ~शशि भूषण
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
40 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree