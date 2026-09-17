विश्वकर्मा वंदना : प्रतीकात्मक–भक्तिपरक गीतिका

छेनी-हथौड़े के अधिपति, विश्वकर्मा को नमन है,

सूत्र-माप के दिव्य विधाता, विश्वकर्मा को वंदन है।



रेखा खींचें, कोण सँवारें, पाषाणों पर रूप गढ़ें,

आरी-रंदे की लय साधकर, काष्ठों में आकार गढ़ें।



धौंकनी धधके, भट्ठी तपे, निहाई पर धातु ढले,

घन-चोटों से तप्त धातु, मनचाहे आकार ढले।



कसौटी पर धातु परखें, मापदंड से दोष हटाएँ,

करघे पर तंतु-सूत्र साधकर, पट सुंदर बुन जाएँ।



छेनी बोले, घन झंकारे, रंदा काष्ठ सँवारे,

कर-कौशल से विश्वकर्मा, शिल्प निखारे।



हे शिल्पेश्वर! हाथ सँवारें, कर्म बने शुभ आराधन,

औजारों के पुष्प चढ़ाकर, अर्पित तन-मन-वंदन।

- सनातन मुकुंद

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