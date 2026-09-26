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उम्मीदों के बुझ गए : प्रतीकात्मक–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            उम्मीदों के बुझ गए, मेरे सभी चराग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम ने निगल लिए, जीवन के अनुराग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन राहों पर कभी, स्वप्नों के फूल खिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन राहों पर आज, बिखरे हुए हैं दाग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन दीपों को आँधियों से, हथेली ने बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे दीप ही बन गए अब, स्मृतियों के विराग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ मौन हो गया, दिशाएँ हुईं उदास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीणा के तार टूटे, न शेष कोई राग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे कहूँ व्यथा अब, किसको पुकार दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों पर जम गया, पीड़ा का निःशब्द राग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हृदय-गुहा में, कुछ स्पंदन शेष है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख के आवरण में, पलता हुआ अंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातें भले अनंत-सी, लगती हों इस क्षण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम की ही कोख में, पलता नया प्रभात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए चरागों ने, इतना बता दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर नहीं, स्वयं में, खोजो प्रकाश-द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदें बुझ भी जाएँ, चेतन न बुझ सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक श्वास शेष हो, फिर जन्म ले उजास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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