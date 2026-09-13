आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tere Rang Me Ranga Man : Sangeetatmak Bhaktiparak Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तेरे रंग में रंगा मन : संगीतात्मक–भक्तिपरक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तेरे रंग में रंगा मन मेरा, दूजा रंग न भाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की मधुर तान पर, अंतर वीणा गाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छवि नयनों में बसती, तेरी धुन श्वासों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा अमृत घुलता रहता, मेरे मौन अहसासों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा की बूँद पड़ी, मरुस्थल फूल खिलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे रंग में रंगा मन मेरा, दूजा रंग न भाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में रख दी मैंने, जीवन की हर अभिलाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरा दीपक-प्राण है, तू ही मेरी अंतिम आशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग से जब भी मन ऊब जाए, तेरा द्वार बुलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे रंग में रंगा मन मेरा, दूजा रंग न भाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही भीतर नाद अनाहत, तू ही जीवन-धारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छाया में हर धड़कन, तेरा ही उजियारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बोले तू समझे सब, मन तुझको बतियाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे रंग में रंगा मन मेरा, दूजा रंग न भाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिट जाऊँ तेरी धुन में, मेरा कुछ भी शेष न रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा, इससे बढ़कर क्या वर मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद समाकर सिंधु में जैसे, अपना नाम भुलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे रंग में रंगा मन मेरा, दूजा रंग न भाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन तेरा है, प्राण तुम्हारे, तुझमें ही सब अर्पण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी प्रेम-ज्योति में जलना, जीवन का अभिनंदन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे होकर तुझको पाना, मन को परम सुखाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे रंग में रंगा मन मेरा, दूजा रंग न भाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree