आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Shri Mahagouri Matri Stotram
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

श्रीमहागौरीमातृस्तोत्रम् ॥

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            श्वेताम्बरे महागौरि, शुचिस्मिते शिवप्रिये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरणागतवत्सले मातः, नमस्तुभ्यं नमो नमः॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमशैलसुते देवि, दिव्यकान्तिस्वरूपिणि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुद्धसत्त्वप्रदे मातः, भक्तानुग्रहकारिणि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृषभारूढे कल्याणि, चतुर्भुजे महेश्वरि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिशूलडमरुधारिणि, सर्वमङ्गलदायिनि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेतपद्मनिभे देवि, शान्तिसौभाग्यदायिनि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापतापविनाशिनि, करुणामृतवर्षिणि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपःप्रभावसम्पन्ने, शिवप्राप्तिप्रदायिनि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तःकरणशोधिनि, ज्ञानदीपप्रकाशिनि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविद्यातिमिरध्वंसिनि, ब्रह्मविद्यास्वरूपिणि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्तप्रसादजननि, मुक्तिमार्गप्रदर्शिनि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तिभावप्रदे मातः, श्रद्धाविश्वासवर्धिनि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्यं शान्तिं च मे देहि, प्रसीद परमेश्वरि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगन्मातः, महागौरि, जगदाधाररूपिणि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रसीद करुणामूर्ते, पाहि मां भक्तवत्सले॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभ्रतेजःस्वरूपायै, महागौर्यै नमो नमः।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवशक्तिस्वरूपायै, जगन्मात्रे नमो नमः॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
3 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree