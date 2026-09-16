जटा-जूट से ज्ञान-गङ्गा बहे, करुणामृत-अभिषेक करे।

निःशब्द-नभ में प्रणव-नाद की, चिदनुगूँज अनवरत गाती।

ऋत-दीप्ति बन अंतराकाश में, शिव-प्रज्ञा निज दीप जलाती॥



अविद्या-ग्रंथि स्वयं विलय हो, जागे तत्त्वमसि का बोध।

अहं-विषाद भस्मीभूत हो, फूटे चिदानन्द-प्रमोद॥



जटा-जूट से ज्ञान-गङ्गा बहे, करुणामृत-अभिषेक करे।

नीलकण्ठ-सा धारण कर विष, विश्व-हृदय में सुधा भरे॥



नटराज-पद-लय में नाचे, प्रकटे चिद्ब्रह्म का तत्त्व।

जीव न रहे, केवल ब्रह्मस्वर—यही सनातन परम शिवत्व॥

- सनातन मुकुंद

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43 मिनट पहले