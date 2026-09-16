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शिव भक्ति और साधना : प्रतीकात्मक आध्यात्मिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रणव-प्रभा जब प्राण पखारे, जागे चिदम्बर-ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-भक्ति बन आत्मदीक्षा, साधना ब्रह्म-संधान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगाधर की दिव्य धारा, अंतःऋतु का विमल अभिषेक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलावरण विलय स्वयं हो, प्रकटे चैतन्य-ऋत-विवेक॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डमरू का अनहद स्पंदन, नादब्रह्म का मौन प्रसाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रुति से परे जहाँ निःशब्द, वहीं उदित शिव-संवाद॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिनेत्र जगे प्रज्ञा-ज्योति बन, भस्म हो अविद्या का जाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'नेति-नेति' के शुद्ध पथों पर, दीप्त हो आत्मा का भाल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिशूल नहीं केवल आयुध, त्रिविध बंध का मौन क्षय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ता–कर्म–क्रिया लय पाकर, शेष रहे शिव-चैतन्य॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकण्ठ का अमृत-व्रत है, विष को करुणा में गलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वेष-दहन को कंठ रोक ले, प्रेम-पियुष बनकर ढलना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भस्म-विभूति कहे प्रतिक्षण—नश्वर है अहं का विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में वही विराजे, जो चिद्घन, नित निराकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शशिधर की शीतल प्रभा में, समाधि-सुधा का मौन प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्त-तरंगें स्वयं शमित हो जाएँ, जागे साक्षी का चिदाकाश॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैलास कोई भू-शिखर नहीं, निर्विकल्प अंतर का धाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ विलय हो 'अहं-भाव', प्रकटे स्वयं शिव का नाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति न केवल पुष्पार्चन, न केवल मंत्रोच्चार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मयज्ञ में अहं-समर्पण, शिवत्व का सत्कार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधक, साधन, साध्य लय हों, मिटे समस्त विकल्प-विधान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवोऽहम् की चिर-अनुगूँज से, पूर्ण हो जीवनोपनिषद्-गान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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