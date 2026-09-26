शब्दों की ज्योति

साहित्य दीप जलाता है,

जीवन-पथ दिखलाता है।

मन का तम हर लेता है,

नई प्रभा ले आता है।



दुःख में धीरज, सुख में संयम,

जीने का ढंग सिखाता है।

प्रेम-दया-सत्य के स्वर से,

मन को निर्मल करता है।



साहित्य दीप जलाता है,

जीवन-पथ दिखलाता है।



संस्कृति की थाती सँजोकर,

पीढ़ी-पीढ़ी सौंपता है।

मौन अधरों को स्वर देकर,

सोई चेतन जगाता है।



साहित्य दीप जलाता है,

जीवन-पथ दिखलाता है।



शब्द नहीं, ये भाव-सरोवर,

मन की प्यास बुझाता है।

मन से मन को जोड़कर,

मानवता का मान बढ़ाता है।



साहित्य दीप जलाता है,

जीवन-पथ दिखलाता है।



शब्द रहें या मौन हो जाएँ,

भाव कभी मरते नहीं;

युग बीतें, इतिहास बदलें,

सत्य कभी मिटते नहीं।



जो अंतर में दीप जला दे,

जो जीवन को स्वर दे जाए;

मानवता की धड़कन बनकर,

साहित्य युग-युग गाता जाए।

-सनातन मुकुंद

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44 मिनट पहले