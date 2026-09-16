सावन के झूले पड़े : दादरा-लय पूर्वांचली कजरी

सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ।

भींजत मोरी अँखिया, तुम चले आओ॥



घिरि-घिरि आए बदरिया, चमके बिजुरिया।

रिमझिम बूँदा बरसे, भींजे लाल चुनरिया॥



अमवा की डारिया, पड़ल झुलनवा।

तोहरे बिना सूना लागे, मोरा अँगनवा॥



पुरवइया डोले, महके फुलवरिया।

तोरे बिन तरसे मनवा, ओ साँवरिया॥



कदंब तले सखियन गावे, मीठी कजरिया।

तोरे बिन तरसे अँखिया, सूनी अटरिया॥



सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ।

भींजत मोरी अँखिया, तुम चले आओ॥

- सनातन मुकुंद

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24 मिनट पहले