सावन आया रे: लोकगीत

सलोनी साँसों में सुरभित सरगम छाया रे,

माटी की सोंधी सुरभि से जग मुस्काया रे।

दिन-रैन मेघामृत से सिंचित धरा सुहानी रे,

सप्तस्वरों में गूँज उठा जग—सावन आया रे!



बादल बाँह पसारे धरती से मिलने आया रे,

दामिनि दमके, मलयानिल प्रेम-राग सुनाया रे।

हरित वसन पहने धरा, नव शृंगार सजाया रे,

प्रकृति विहँसकर बोल उठी—सावन आया रे!



प्रेम-सुधा बरसे चहुँओर, तन-मन हरसाया रे,

मन-मयूर के पंखों में मधुर मल्हार समाया रे।

रिमझिम राग झरे, दादुर मधुर तान सुनाया रे,

सकल नर-नारी कजरी गाएँ—सावन आया रे!



- श्री सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले