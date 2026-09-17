आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Sankalpshakti : Prateekatmak Darshanik Chhandmukta Kavita
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

संकल्पशक्ति : प्रतीकात्मक–दार्शनिक छंदमुक्त कविता

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब तम का तट घिर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दिशाओं के दीप बुझ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पथ पर काँटे उग आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अंतर-दीप स्वयं जलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी चाहे वेग बढ़ाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल चाहे नभ ढक जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक बनकर अडिग रहें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर में प्रकाश जगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत पथ में अड़कर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग को पीछे मत हटाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखरों से ऊँची दृष्टि रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिलाओं में पथ बनाते जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर सीमा बनकर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरें राह रोकती जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस की नौका लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज-पार हम बढ़ते जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य भले रेखाएँ खींचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म उन्हें फिर मोड़ सकेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषार्थ धरा को सींचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज नया अंकुरित होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मिले तो हार न मानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाव मिले तो राह न छोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे स्वप्नों के कण चुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव स्वप्नों की माला जोड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्प केवल शब्द न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक तरंगों में न खोए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म-अग्नि में तपकर निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का नवाकार गढ़ें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन दृढ़ संकल्पित होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव भी झुकने लगता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन पड़ा पुरुषार्थ अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य-द्वार पर दस्तक करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर में जो दीप जलाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लौ को मंद न होने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ चाहे जितना दुर्गम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पग को थमने न दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्पशक्ति वह ज्वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तम को आलोकित करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर उठने की शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की दिशा बदलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
23 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree