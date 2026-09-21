राधा-तत्त्व : रहस्यवादी–भक्तिपरक गीतिका

अंतर-कुंज में राधे, तेरा ही मधु-गान रहे,

श्वास-श्वास में श्याम, तेरा पावन नाम रहे।



नेत्र मूँदकर देखूँ, अंतस में वृंदावन हो,

मौन अधर पर राधे, प्रेम-सुधा का सावन हो।



बाहर खोजूँ जग को, भीतर तेरा धाम मिले,

बूँद स्वयं सागर हो, ऐसा तेरा नाम मिले।



तन की सीमा गल जाए, मन-दर्पण निर्मल हो,

‘मैं’ का दीप बुझ जाए, अंतर-बोध प्रबल हो।



राधा प्रेम-प्रभा बन, चित्ताकाश में छा जाए,

श्याम-रंग में राधा, श्याममय हृदय हो जाए।



द्वैत सभी विलीन हों, अनाहत नाद बजे,

राधा-नाम जपते ही, अंतर-ज्योति जगे।



न राधा मुझसे बाहर, न श्याम मुझसे दूर,

‘मैं’ का बंधन मिट जाए, प्रेम रहे भरपूर।

-सनातन मुकुंद

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45 मिनट पहले