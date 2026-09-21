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राधा : प्रेम की धारा : आध्यात्मिक भक्तिपरक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अंतर-कुंज में प्रेम-सुधा की, अविरल धारा राधा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम-चेतना के नील गगन की, उज्ज्वल तारा राधा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन-मुरलिका के मधुर स्वरों में, जिसकी साँसें गाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह-विह्वल नयनों में भी, मिलन-दीप जलाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना की श्यामल लहरों में, जिसकी छवि झिलमिल डोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदंब-कुंज की मौन छाँह में, जिसकी पायल रुनझुन बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी चरण-रज छूते ही, कण-कण चंदन बन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा-नाम जपते ही मन, अपना वृंदावन पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न माँग शेष रहती, केवल समर्पण होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ का आवरण मिटते ही, श्याम-प्रेम का उदय होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा जब अंतस बरसे, मन स्वयं वृंदावन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा-भाव जहाँ जागे, श्याम वहीं स्पंदन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा देह नहीं, वह शाश्वत, प्रेम-तत्त्व की भाषा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम-समर्पित चेतन की, निःशब्द अनंत अभिलाषा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस हृदय-कुंज में राधा जागे, द्वैत वहाँ टिक पाता क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं जब श्याम पुकारे, श्याम अलग रह पाता क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर में जब प्रेम-सलिल की, निर्मल गंगा बहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा-भाव जगे जिस मन में, हर धड़कन रास कहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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