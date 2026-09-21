राधा : प्रेम की धारा : आध्यात्मिक भक्तिपरक गीतिका

अंतर-कुंज में प्रेम-सुधा की, अविरल धारा राधा है,

श्याम-चेतना के नील गगन की, उज्ज्वल तारा राधा है।



मौन-मुरलिका के मधुर स्वरों में, जिसकी साँसें गाती हैं,

विरह-विह्वल नयनों में भी, मिलन-दीप जलाती हैं।



यमुना की श्यामल लहरों में, जिसकी छवि झिलमिल डोले,

कदंब-कुंज की मौन छाँह में, जिसकी पायल रुनझुन बोले।



जिसकी चरण-रज छूते ही, कण-कण चंदन बन जाता है,

राधा-नाम जपते ही मन, अपना वृंदावन पाता है।



जहाँ न माँग शेष रहती, केवल समर्पण होता है,

‘मैं’ का आवरण मिटते ही, श्याम-प्रेम का उदय होता है।



प्रेम-सुधा जब अंतस बरसे, मन स्वयं वृंदावन है,

राधा-भाव जहाँ जागे, श्याम वहीं स्पंदन है।



राधा देह नहीं, वह शाश्वत, प्रेम-तत्त्व की भाषा है,

श्याम-समर्पित चेतन की, निःशब्द अनंत अभिलाषा है।



जिस हृदय-कुंज में राधा जागे, द्वैत वहाँ टिक पाता क्या?

प्रेम स्वयं जब श्याम पुकारे, श्याम अलग रह पाता क्या?



अंतर में जब प्रेम-सलिल की, निर्मल गंगा बहती है,

राधा-भाव जगे जिस मन में, हर धड़कन रास कहती है।

- सनातन मुकुंद

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45 मिनट पहले