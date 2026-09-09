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पहले-सा कहाँ परिदृश्य

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रिय, फिर कभी हम मिल भी गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह पहले-सा कहाँ परिदृश्य होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में सावन ठहरा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों पर कोई मौन खिला होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पगडंडियों पर साँझ ढली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पर अब धुँधली धूप मिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदंब तले जो गंध बसी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी स्मृति बनकर ही खिलेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही चाँदनी, वही चाँद होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर रातों में वह राग कहाँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही नदी, वही तट होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लहरों में अनुराग कहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे केशों में फूल रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनमें वह गंध कहाँ होगी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में नीर रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनमें वह उमंग कहाँ होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों कुछ कह भी देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द मगर निष्प्राण मिलेंगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठों पर मुस्कान सजेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में अनकहे प्रश्न मिलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस स्पर्श ने ऋतु बदल दी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्पर्श कहाँ फिर लौटेगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता मौसम लाख पुकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या फिर अपनी देहरी लौटेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय, फिर कभी हम मिल भी गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह पहले-सा कहाँ परिदृश्य होगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी तुम-सी कहाँ रहोगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी मैं-सा कहाँ रहूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलना केवल मिलना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का मिलना कहाँ सहज होगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम होंगे उस मोड़ खड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे छूटा पूरा एक युग होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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