नागपंचमी : आस्था, परंपरा और प्रकृति का पर्व

नागदेव! तुमको शत-शत नमन, श्रद्धा से शीश झुकाएँ,

धरती के रक्षक बनकर तुम, जीवन-पथ सुखमय बनाएँ।



शिव के कंठ सुशोभित होकर, शिव-महिमा को बढ़ाते,

नागपंचमी के पावन दिन, जन-जन मंगल-दीप जलाते।



धरती, वन, जल, जीव-जगत का, तुमसे नाता प्यारा,

प्रकृति-संरक्षण का देते, जग को शुभ संदेश न्यारा।



श्रद्धा-भाव हृदय में लेकर, सच्ची पूजा हो जाए,

जीवमात्र में ईश्वर-दर्शन, मन में करुणा जगाए।



परंपरा में प्रकृति-संरक्षण, आस्था में उपकार,

नागपंचमी सिखलाती हमें, जीव-जगत का सत्कार।



शिव-शक्ति की पावन छाया, सबके जीवन में आए,

नागदेव! धरती पर सुख-शांति, मंगल-वर्षा बरसाए।



— श्री सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले