नाग पंचमी : प्रकृति, भक्ति और शिवत्व

श्रावण-शुभ्र प्रभात में, मंगल-दीप जलाएँ,

नागदेव के पावन चरणों में शीश नवाएँ।



शिव-कंठ-विभूषण बन, तुम विष का भार उठाते,

नीलकंठ के संग रहकर, त्याग-धर्म समझाते।



शेषनाग की शय्या पर, नारायण विराजें,

वासुकि बने मंथन-रज्जु, देवासुर बल लगाएँ।



कालिय के विष-दर्प को, कृष्ण-चरणों से हरते,

यमुना की विषधारा को, निर्मल पथ पर धरते।



नाग नहीं केवल भय का, जीवन का भी प्रतीक,

धरती की गहन चेतना, सृष्टि-चक्र का संगीत।



कुण्डलिनी की सुप्त शक्ति, अंतर्मन में जागे,

अज्ञान-विष के फण कुचल, ज्ञान-ज्योति जगमगाए।



जीव-जगत् में एक चेतना—यह ऋषि-वाणी गाएँ,

करुणा, मैत्री, समता से, जीवन-पथ सजाएँ।



नाग-पंचमी का पर्व यही, मंगल-मंत्र सुनाए—

प्रकृति-पूजन से मानव, अपने भीतर शिव पाए।



— श्री सनातन मुकुंद

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59 मिनट पहले