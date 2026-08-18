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नाग पंचमी : प्रकृति, भक्ति और शिवत्व

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            श्रावण-शुभ्र प्रभात में, मंगल-दीप जलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागदेव के पावन चरणों में शीश नवाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-कंठ-विभूषण बन, तुम विष का भार उठाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ के संग रहकर, त्याग-धर्म समझाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेषनाग की शय्या पर, नारायण विराजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासुकि बने मंथन-रज्जु, देवासुर बल लगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिय के विष-दर्प को, कृष्ण-चरणों से हरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना की विषधारा को, निर्मल पथ पर धरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग नहीं केवल भय का, जीवन का भी प्रतीक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की गहन चेतना, सृष्टि-चक्र का संगीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुण्डलिनी की सुप्त शक्ति, अंतर्मन में जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान-विष के फण कुचल, ज्ञान-ज्योति जगमगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव-जगत् में एक चेतना—यह ऋषि-वाणी गाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा, मैत्री, समता से, जीवन-पथ सजाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग-पंचमी का पर्व यही, मंगल-मंत्र सुनाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति-पूजन से मानव, अपने भीतर शिव पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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