आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Moun Ka Mahagaan : Prateekatmak Adhyatmik Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मौन का महागान

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नील नभांगन निःशब्द हुआ, नक्षत्र सुधा बरसाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत सरोवर के उर पर, चंद्र-किरण झिलमिलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास-सरोरुह धीरे खिलता, अंतर-गंध जगाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में सिंधु समाकर, भेद सभी मिट जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-वीणा के तार थमे तो, पर्ण स्वयं ध्यान लगाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस-कणों में उषा उतरकर, स्वर्णिम मंत्र सुनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिग्द्वारों पर धूप ठहरती, तम की तह सहलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-ज्योति दमककर, मन का तम हर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-सरिता, दुःख की धारा—दोनों शांत प्रवाह हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान-अपमान, लाभ-हानि, समता के अनुराग हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग-द्वेष के शुष्क पर्ण सब, चित्त-वृक्ष से झरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत सुधाकर उगा हृदय में, मन के मेघ बिखरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाद विलीन हुआ जब भीतर, शून्य स्वयं स्वर बन बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दातीत उस मौन-कुंज में, सत्य स्वयं मुखर हो बैठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ की अंतिम रेखा गलकर, ज्योति स्वयं में खो बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण टूटा—एक ही मुख था, भेद स्वयं ही सो बैठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पथ शेष, न पथिक शेष है, न गंतव्य की कोई चाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न प्राप्ति का हर्ष शेष है, न अप्राप्ति की कोई आह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-आकाश अखंड हुआ, दिशाएँ सो जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन-महेश्वर के चरणों में, लहरें तट हो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न तृष्णा, न स्पंदन शेष, न आकांक्षा का भार रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास स्वयं जप बनकर ठहरी, हृदय स्वयं उद्गार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन मिटें तो विश्व समाया, नयन खुलें तो निर्विकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हुआ तो चेतन जागा, ब्रह्म बना अंतर का गान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
38 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree