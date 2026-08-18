मेरा प्यारा भारत

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श्री सनातन

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                            हिमगिरि-मुकुट सुशोभित भाल, सागर चरण पखारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा-यमुना पुण्य-तरंगें, नित मंगल-दीप सँवारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि-तप, वेदों की वाणी, कण-कण अमृतधारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-वेदिका पर दमक रहा, भारत देश हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी में वीर-बलिदानों की, रक्तिम गाथा गाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में संस्कृति-ज्योति, युग-युग राह दिखाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगत-सुभाष-आज़ाद अमर, त्याग बने उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके बलिदानों से ही तो, लहराया ध्वज हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म, भाषा, वेश अनेक, पर हृदय एक हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग अनेक, सूत्र अखंड, भारत-माँ का आँचल प्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारों में, प्रेम-दीप झिलमिलाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-अहिंसा-त्याग-करुणा, विश्व-पथ दिखलाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरिक्ष से सागर-तल तक, विजय-पताका फहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-विज्ञान की ज्योति प्रखर, नव-क्षितिज पर ठहरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति-सुधा का दीप जलाकर, विश्व-गगन दमकाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन के कंठों से नित—भारत-माता जय गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों में तू, धड़कन में तू, तू ही प्राण हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी माटी चंदन-सी पावन, जीवन से भी प्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन-धन तुझ पर अर्पित, जन्म-जन्म का नाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय भारत! विश्व-वंदित—सनातन गौरव-गाथा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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