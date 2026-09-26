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मन-मंदिर कान्हा : प्रतीकात्मक–भक्तिपरक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मन-मंदिर के मौन गर्भ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम तुम्हारा धाम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर की प्रत्येक श्वास में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों पर तेरा नाम रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्त-वृंदावन-कुंजों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा अविराम बहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव-यमुना की लहरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-कमल तक नित्य बहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-मरीचि के घोर तिमिर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-प्रदीप प्रकाशित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार के शुष्क वन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा-मेघ सदा बरसें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम-क्रोध के विषधर दल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली-मंत्र प्रभाव करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचल चित्त की तमस-तरंगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम-स्मरण से शांत करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन-नयन में नील नभ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोम-रोम रसधाम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में तेरी छवि झलके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन तेरा नाम रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसारिक बंधन टूटें सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता निर्मल नीर बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में मन अर्पित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पावन प्रणति बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं-भाव विलीन हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल तेरा भान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मंदिर में कान्हा विराजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं न रहूँ, बस श्याम रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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