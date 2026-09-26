मन-मंदिर कान्हा : प्रतीकात्मक–भक्तिपरक गीतिका

मन-मंदिर के मौन गर्भ में,

श्याम तुम्हारा धाम रहे,

अंतर की प्रत्येक श्वास में,

अधरों पर तेरा नाम रहे।



चित्त-वृंदावन-कुंजों में,

प्रेम-सुधा अविराम बहे,

भाव-यमुना की लहरें,

चरण-कमल तक नित्य बहें।



मोह-मरीचि के घोर तिमिर में,

ज्ञान-प्रदीप प्रकाशित हो,

अहंकार के शुष्क वन में,

करुणा-मेघ सदा बरसें।



काम-क्रोध के विषधर दल पर,

मुरली-मंत्र प्रभाव करे,

चंचल चित्त की तमस-तरंगें,

श्याम-स्मरण से शांत करें।



नयन-नयन में नील नभ हो,

रोम-रोम रसधाम रहे,

कण-कण में तेरी छवि झलके,

जीवन तेरा नाम रहे।



सांसारिक बंधन टूटें सारे,

ममता निर्मल नीर बने,

तेरे चरणों में मन अर्पित हो,

जीवन पावन प्रणति बने।



जब मैं-भाव विलीन हो जाए,

केवल तेरा भान रहे,

मन-मंदिर में कान्हा विराजें,

मैं न रहूँ, बस श्याम रहे।

- सनातन मुकुंद

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