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कृष्ण-प्रेम की दीवानी मीरा : प्रतीकात्मक–भक्तिपरक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            मुरली की मधुरिम तान सुन, सुध-बुध अपनी खो बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम-रंग की अमृत-धारा में, मीरा स्वयं समा बैठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहल के स्वर्ण-कपाटों में, मन उसका न बँध पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहन-मूर्ति के नयनों में ही, अपना लोक बसाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायल बनी प्रणय की भाषा, नर्तन बना समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-कमल की धूलि बन गया, उसका सारा जीवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोक-लाज के दीप बुझाकर, प्रेम-ज्योति वह धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष का प्याला पीकर भी वह, हरि-नाम सुधा-सी भरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह-विहग जब पंख पसारे, नयनों में घन छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक श्वास में गिरधर के, मधुरिम नाम समाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत बनी संसार की माया, श्याम बने जलधारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने अंतर-वन में खिल उठा, प्रेम-कमल मनोहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन राजसी, मन राधा-सा, प्राण बने अनुरागी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के बंधन तोड़ दिए सब, श्याम-रंग में रंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँसुरी की एक पुकार पर, राज-पाट सब त्यागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में गिरधर को देखा, रोम-रोम अनुरागा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन बने यमुना की लहरें, हृदय बना वृंदावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास-श्वास में रास रचाया, हरि ही बने आराधन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्काम हो जाए, भक्ति वहाँ मुस्काती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा की अनन्य साधना, युग-युग राह दिखाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम मिले तो मिट गया जग, मिटा देह का भान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-दीप में स्वयं पिघलकर, बन गई मीरा गान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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23 मिनट पहले

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