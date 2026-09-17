कृष्ण-प्रेम की दीवानी मीरा : प्रतीकात्मक–भक्तिपरक गीतिका

मुरली की मधुरिम तान सुन, सुध-बुध अपनी खो बैठी,

श्याम-रंग की अमृत-धारा में, मीरा स्वयं समा बैठी।



राजमहल के स्वर्ण-कपाटों में, मन उसका न बँध पाया,

मोहन-मूर्ति के नयनों में ही, अपना लोक बसाया।



पायल बनी प्रणय की भाषा, नर्तन बना समर्पण,

चरण-कमल की धूलि बन गया, उसका सारा जीवन।



लोक-लाज के दीप बुझाकर, प्रेम-ज्योति वह धरती,

विष का प्याला पीकर भी वह, हरि-नाम सुधा-सी भरती।



विरह-विहग जब पंख पसारे, नयनों में घन छाए,

एक-एक श्वास में गिरधर के, मधुरिम नाम समाए।



रेत बनी संसार की माया, श्याम बने जलधारा,

सूने अंतर-वन में खिल उठा, प्रेम-कमल मनोहारा।



तन राजसी, मन राधा-सा, प्राण बने अनुरागी,

जग के बंधन तोड़ दिए सब, श्याम-रंग में रंगी।



बाँसुरी की एक पुकार पर, राज-पाट सब त्यागा,

कण-कण में गिरधर को देखा, रोम-रोम अनुरागा।



नयन बने यमुना की लहरें, हृदय बना वृंदावन,

श्वास-श्वास में रास रचाया, हरि ही बने आराधन।



प्रेम जहाँ निष्काम हो जाए, भक्ति वहाँ मुस्काती,

मीरा की अनन्य साधना, युग-युग राह दिखाती।



श्याम मिले तो मिट गया जग, मिटा देह का भान,

प्रेम-दीप में स्वयं पिघलकर, बन गई मीरा गान।

- सनातन मुकुंद

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23 मिनट पहले