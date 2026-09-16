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कर्मपथ : प्रतीकात्मक–आध्यात्मिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तिमिर-तट पर दीप धर, निज अंतर को आलोकित कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-मरीचि के मृगजल से, चित्त-कमल को निर्मल कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्धों की शिलाओं पर, पुरुषार्थ-स्रोत बहाता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्न-विषमता के विष पीकर, अमृत-चेतना पाता चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल-चक्र की गति में भी, स्वधर्म-सूर्य उगाता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संशय-शैवाल हटाकर, सत्य-सलिल में नहाता चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा के आकाश तले, संकल्प-सुमन खिलाता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतन-प्रलय के मध्य स्वयं को, धैर्य-धरा पर साधता चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फलासक्ति के पाश काटकर, निष्काम-यज्ञ रचाता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार के हिमगिरि गलाकर, आत्मप्रभा बरसाता चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग-द्वेष के द्वार बंद कर, समत्व-सुधा बरसाता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुःख दोनों को सम मान, चित्त-दीप जलाता चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम को शिव की साधना, सेवा को पूजा मानता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने श्रम की पुण्याग्नि से, लोक-दीप जलाता चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म बने जब ध्यान स्वयं ही, ध्यान बने जब आत्मबल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास-श्वास में सत्य जगे, अंतःकरण हो निर्मल-जल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ता-भाव की गाँठ खोलकर, साक्षी-चेतन होता चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मपथ से ब्रह्मपथ तक, निज स्वरूप को पाता चल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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