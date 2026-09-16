कर्मपथ : प्रतीकात्मक–आध्यात्मिक गीतिका

तिमिर-तट पर दीप धर, निज अंतर को आलोकित कर,

मोह-मरीचि के मृगजल से, चित्त-कमल को निर्मल कर।

प्रारब्धों की शिलाओं पर, पुरुषार्थ-स्रोत बहाता चल,

विघ्न-विषमता के विष पीकर, अमृत-चेतना पाता चल।



काल-चक्र की गति में भी, स्वधर्म-सूर्य उगाता चल,

संशय-शैवाल हटाकर, सत्य-सलिल में नहाता चल।

आशा के आकाश तले, संकल्प-सुमन खिलाता चल,

पतन-प्रलय के मध्य स्वयं को, धैर्य-धरा पर साधता चल।



फलासक्ति के पाश काटकर, निष्काम-यज्ञ रचाता चल,

अहंकार के हिमगिरि गलाकर, आत्मप्रभा बरसाता चल।

राग-द्वेष के द्वार बंद कर, समत्व-सुधा बरसाता चल,

सुख-दुःख दोनों को सम मान, चित्त-दीप जलाता चल।



श्रम को शिव की साधना, सेवा को पूजा मानता चल,

अपने श्रम की पुण्याग्नि से, लोक-दीप जलाता चल।

कर्म बने जब ध्यान स्वयं ही, ध्यान बने जब आत्मबल,

श्वास-श्वास में सत्य जगे, अंतःकरण हो निर्मल-जल।



कर्ता-भाव की गाँठ खोलकर, साक्षी-चेतन होता चल,

कर्मपथ से ब्रह्मपथ तक, निज स्वरूप को पाता चल।

-सनातन मुकुंद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago