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कजरी तीज : श्रृंगार-विरह लोकगीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तीज कजरी आई रे सखि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिरि-घिरि आए बदरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूला झूले कदंब की डारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीजे मनवा अधरा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियर चुनरी धरती ओढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महके गली-अँगना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायल छनके, मनवा नाचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागे प्रेम-सपना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सखियाँ मिल गाएँ कजरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूमें डारन-डारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना लागे नैनन मोरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन पिया सूनी फुलवारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहँदी रची हथेली में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिंदिया माथे दमके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूड़ी छनके, पायल खनके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पिया-पिया चमके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादर गरजे, बिजुरी चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस बरसे अंबर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैन तरसें पिया-दरस को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीजे सावन-जल में॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन पुकारे, “आओ साजन”,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंध लिए पुरवाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमवा डोले, कजरी बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागी प्रीत पुरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाए मन की दूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाएँ दो प्राणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीज बने मिलन-उत्सव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज उठे प्रेम-कहानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोलह सिंगार किए बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनन बाट निहारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बजे जब मधुर मुरलिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनवा पंख पसारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूँघट उठे, हँसी खिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिया द्वार जब आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी-भीगी तीज की रुत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साजन गले लगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीज कजरी आई रे सखि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिरि-घिरि आए बदरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूला झूले कदंब डारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीजे मनवा अधरा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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