कजरी की मिठास : संगीतात्मक गीतिका

सावन की मधुर फुहारों में, कजरी मधुरिम गूँज उठी।

कोयल की कोमल तानों से, मन-वीणा फिर झूम उठी॥



पायल की मृदुल झंकारों से, हर मन सुर में ढल जाता।

पुरवैया के मधु-स्पर्शों से, रोम-रोम पुलकाता जाता॥



आम्र-डाल के झूलों पर, नव अनुराग पल्लवित हुआ।

रिमझिम की मृदु तालों से, अंतर-मन स्पंदित हुआ॥



सावन के सुर-संगम में, जीवन-राग झंकृत हुआ।

बिरहा भी मधुरिम बनकर, मिलन-राग मुखरित हुआ॥



कजरी लोक-हृदय की धड़कन, प्रेम-सुधा बरसाती है।

भारत की अमर लोक-धारा, युग-युग तक मुस्काती है॥

- सनातन मुकुंद

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22 मिनट पहले