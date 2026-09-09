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कफ़स के भीतर यात्रा

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बाज़ के पंजों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साँप काँपता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँप के फन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चिड़िया की आँख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़िया की आँख में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश उलटा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर बंद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे नदी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मछली जल को चीरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसी जल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही प्यास से घिर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन में जाल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाल में पक्षी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पक्षी की चोंच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाल बुनती मकड़ी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरा स्वप्न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन किसे बाँधता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धागा गाँठ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँठ उँगली को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगली भय को—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शिकारी के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घायल शिकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोया हुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर विष की तह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औषधि का बीज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रकाश की पीठ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे की परछाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीया जलता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेल की देह घटाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद खिलता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात का ऋण लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी समुद्र में उतरती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पूर्ण होने के लिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरें चुप हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों दिशाओं में बहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य भी नदी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पाँव मुक्ति में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा अपनी ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाई हुई बेड़ियों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने कफ़स बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसकी सलाखों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश उकेर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बाहर का आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मुक्त नहीं करता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सोने नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द जन्म लेता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाव बनकर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद द्वार की देह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे उगती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंजी बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द गहराता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार पारदर्शी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर बैठा प्रहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही छाया से डरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ख़्वाब आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप लेकर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लौ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अजन्मा सूर्योदय लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी खुलता है रहस्य—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कफ़स लोहे का नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहे को सत्य मान लेने का था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रहरी बाहर नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठा हुआ भय था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आकाश?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलाखों के बाहर था ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना विस्तृत था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अंततः—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कफ़स
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश में नहीं खुला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कफ़स में खुल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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