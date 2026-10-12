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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jai Shailaputri Mata : Rag : Durga | Taal : Dadara
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जय शैलपुत्री माता : राग : दुर्गा | ताल : दादरा

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जय गिरिराजनंदिनि, अम्बे भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय शिवप्रिया, जगकल्याणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृषभवाहिनी, त्रिशूलधारिणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणामयी माँ, संकटहारिणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय शैलपुत्री, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमगिरि की तुम दिव्य दुलारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवशक्ति, जगत्-हितकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृषभवाहिनी, दिव्य स्वरूपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महिमा तेरी मंगलकारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय शैलपुत्री, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवदुर्गा में प्रथम विराजो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तजनों के काज सँवारो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मंदिर में ज्योति जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भवसागर से पार उतारो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-मलिनता दूर भगाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्बुद्धि का दीप जलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-कमल में प्रीति बढ़ाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! अपना आशीष बरसाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय शैलपुत्री, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे गिरिजे! स्वीकारो वंदन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन कर दो तन और मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा बनी रहे माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको समर्पित तन-मन-धन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय शैलपुत्री, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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32 मिनट पहले

कमेंट

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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