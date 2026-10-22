आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jai Maa Siddhidatri : Bhajan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जय माँ सिद्धिदात्री : भजन

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कल्याणकारी, जय वरदानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो कृपा माँ, हे सुखदानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमलासन पर विराजो माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य प्रभा फैलाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शान्ति-सुधा बरसाकर अम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मन हर्षाती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कल्याणकारी, जय वरदानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो कृपा माँ, हे सुखदानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टसिद्धि-प्रदायिनी माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महिमा अमित तुम्हारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-विवेक की ज्योति जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लो विपदा सारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में श्रद्धा, हृदय में भक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी में माधुर्य भर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-तिमिर हर, हे जगजननी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्बुद्धि का वर दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कल्याणकारी, जय वरदानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो कृपा माँ, हे सुखदानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन-दुखी के कष्ट मिटा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन में विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाए जीवन में भर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवजीवन का प्रकाश॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईर्ष्या-द्वेष मिटें जग से माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा बरसाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैत्री, करुणा, सत्य, अहिंसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन में बसाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कल्याणकारी, जय वरदानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो कृपा माँ, हे सुखदानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धि मिले तो सेवा करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान मिले तो विनम्र रहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान मिले तो सत्य अपनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, सद्मार्ग पर सदा चलाना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में शीश झुकाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें तेरा गुणगान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन-जीवन तुझको अर्पित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, कर लेना स्वीकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणामयी, कल्याणमयी माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखना कृपा अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरा आधार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कल्याणकारी, जय वरदानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिद्धिदात्री, जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो कृपा माँ, हे सुखदानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
3 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree