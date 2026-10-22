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जय माँ महागौरी : भजन

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            जय जय महागौरी माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हिमगिरि-दुलारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शशि-सम दिव्य रूप तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवप्रिया सुखकारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धवल चाँदनी-सी छवि दमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंद-कुसुम-सी काया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद-मंद मुस्कान तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सुधा बरसाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेत कमल-सी छवि मनोहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज अलौकिक न्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मलता की ज्योति जगाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप लगे अति प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगलमयी, मनभाविनी अम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभ्र प्रभा की धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छवि से आलोकित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-सकल हमारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय महागौरी माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हिमगिरि-दुलारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शशि-सम दिव्य रूप तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवप्रिया सुखकारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोर तपस्या से माँ तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य आभा पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल साधना, दृढ़ संकल्प से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महिमा जग में छाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मशक्ति की ज्योति जले माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का तम मिट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर के सुप्त सुमन खिलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतन-कमल मुस्काए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटुता के कंटक झर जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर वचन मुस्काएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्कपट हृदयों के आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुमन खिल जाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईर्ष्या-द्वेष मिटें मन से माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैत्री-भाव पनपें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा से हृदय सँवरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन के मन मिलें॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय महागौरी माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हिमगिरि-दुलारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शशि-सम दिव्य रूप तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवप्रिया सुखकारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन में आशा भर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाए मुख खिल जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपदा-पीड़ित जन के पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा-दीप जलाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-आँगन में सुख-सौरभ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल-कलश सजें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता के पावन उपवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्भावों से महकें॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा, धैर्य, विनय देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्बुद्धि का वरदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में अर्पित अम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन और प्राण॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणामयी, कल्याणमयी माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखना मान हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय महागौरी माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही एक सहारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय महागौरी माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय हिमगिरि-दुलारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शशि-सम दिव्य रूप तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवप्रिया सुखकारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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