गुरु पूर्णिमा

किसने शून्य-कमल पर धर दी, चन्द्र-राग की प्रथम किरण?

किसका मौन अनिल बन छूता, जाग उठता अन्तर-अरण्य॥



नील निःश्वासों की वीणा पर, कौन अनाहत राग बहे?

दीप-शिखा की पलक-पलक में, किसकी अक्षय प्रभा झरे॥



धूलि नहीं—यह चरण-स्मृति है, पथ का कण-कण मन्त्रमय।

टूटा दर्पण हँसकर बोला—'मैं' मिटते ही सत्योदय॥



पूर्ण शशी तो नभ में दमके, अन्तःचिद्-ज्योति प्रखर जगे।

नाम न उसका, रूप न उसका—मौन गुरुतत्त्व सदा स्पुरे॥

- सनातन मुकुंद

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38 मिनट पहले