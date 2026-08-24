गुरु : ज्ञान-दीप की पावन बाती

गुरु! ज्ञान-दीप की पावन बाती, चेतन-ज्योति अपार हो तुम,

अज्ञान-तम के महा-निशीथ में, उषा का प्रथम प्रसार हो तुम।



करुणा की निर्मल मंदाकिनी, अमृतमयी रसधार हो तुम,

श्रद्धा के नित नूतन उपवन की, सुरभित दिव्य बहार हो तुम।



तुमसे जागे आत्म-प्रभाकर, तुमसे अंतःदीप प्रज्वलित,

तुमसे पावन हुई साधना, तुमसे जीवन हुआ प्रकाशित।



वेद-वाणी का सत्य सनातन, उपनिषदों का गूढ़ विचार,

तुमसे ही उद्घाटित होता, आत्मतत्त्व का दिव्य द्वार।



अहंकार-हिम पल में गलता, विनय-वसंत प्रसून खिलें,

चरण-रज की पावन रेखा से, जीवन-पथ के तम सब मिटें।



तुम दीपक, हम बाती बनकर, जलें लोक-मंगल के हेतु,

स्वार्थ-सीमाएँ लाँघ प्रेम से, जोड़ें मानवता का सेतु।



जहाँ तुम्हारी कृपा बरसती, वहाँ विवेक-प्रभात उतरता,

मौन स्वयं संगीत बन जाता, कण-कण ब्रह्म-प्रकाश निखरता।



शत-शत वंदन, श्रद्धा-सरिता, चरण-कमलों में समाती।

युग-युग तक आलोकित रखना, गुरु! ज्ञान-दीप की पावन बाती॥

- सनातन मुकुंद

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58 मिनट पहले