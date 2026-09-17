आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bhadon Se Sharad Ke Baat : Lok sangeetatmak Samajik Geet
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

भादो से शरद के बाट : लोक-संगीतात्मक सामाजिक गीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भादों घाम पियर-पियराइल, शरद के आहट आइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छितराइल बदरा के पीछे, नील गगन मुसकाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कास-कुसुम के उज्जर चूनर, चहुँदिस धरती ओढ़ाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कनइल-नेनुआ पीयर-पीयर, अँखियन मन हरषाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत किनारे बजरा झूमे, उरदी दाना भराइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनई, पटुआ, सांवा, कोदो, माटी में रस घुलाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोंहड़ा फूल पर भँवरा डोले, मधु पी-पी बउराइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुकुहड़ी के लमहर बाल पर, कउवा लोभाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान के हरियर चूनर ओढ़े, खेतवा दूर लहराइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरखा रूठल होखे तबहूँ, आस न मन से टराइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोतल माटी मह-मह महके, धरती गंध बिखराइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परती छाती चीर के हल चलल, बीज नया मुसकाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुंड-झुंड चिरई चहकेलीं, भोर नया बतियाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गो-धूली के कोमल बेला, पग-पग नेह बरसाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-सिवान के हरियर सपना, आँखिन में बसाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के माथे पसीना, जीवन-दीप जराइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकिर धीरे-धीरे देखीं, कइसन रंग बदलाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखल पोखर, फाटल नदिया, जल के नाम बचाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ घिरल आ बरखा नइखे, धरती कंठ सुखाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेर्रा फूल के बाट जोहत, सावन बीत गइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गइया-बरध खेत से हटके, चरनी में बँधाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल के मूठ पकड़त हाथ अब, काम से कतरा गइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत के माथे धूर पड़ल, मुफ्त के मोल बढ़ाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न उगावे वाला भूखे, राशन से पेट भराइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूध के मटकी सूनी पड़ल, पाउडर घर में आइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाट-बजार के चकाचौंध में, गाँव कहीं गुमाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी से जे नाता टूटल, मन भीतर सूखाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-आँगन में दीया जलल, भीतर तम छा गइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष पराया माथे धरके, अपना करम भुलाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काहे देश पछुआइल बाटे, ई सवाल दबाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धरम के धुआँ उठाके, मन के खेत जराइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरा के दोष गिनावत, अपना हल टँगाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ए माटी के लाल सुनऽ अब, धरती बात बताइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत के पसीना पड़ते, सूखल खेत हरियाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरखा खातिर मेघ निहोरे, खेत निहोरे हल के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग भरोसे बैठल मन से, सूखल खेत न सिंचाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेरु भोर के लाल किरणिया, पूरब ओर से आइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कास फूले, मन फिर जागे, आशा दीप जराइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी, मेहनत, प्रेम बचाईं, गाँव तभी मुसकाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपन करम सँवारब जब-जब, देशो आगे आइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भादो से शरद के बाट ई, जीवन-पाठ सुनाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती कहे—“जे बीज बोइबऽ, ओही फल घर आइल बा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी, पानी, श्रम अउर नेहवा, जीवन-गीत बनाइल बा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव बची तऽ देश बचेगा, ई संदेश सुनाइल बा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
23 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree