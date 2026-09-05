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बीज से समष्टि तक : प्रतीकात्मक–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            बीज में सोया वृक्ष था, संभावना का स्वप्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की ऊष्मा पाकर, जागा जीवन-स्पंदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर फूटा—नभ की ओर, मूल धरा में धँसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऊर्ध्वगामी हुआ, एक गहराई में बसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल बना आधार दृढ़, तना बना संबल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊर्ध्वगति के साथ, गहराता गया बल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाखाएँ जब फैल चलीं, खुला दिशाओं का द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मूल से जुड़कर भी, बढ़ता गया विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों ने रवि-रश्मि पी, रचा जीवन-रस अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पाया बाँट दिया—यही वृक्ष का संस्कार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कली बनी तो मौन में, संचित हुआ प्रसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्प खिला तो सुगंध ने, लाँघा निज आकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल लगा तो साधना, पहुँची अपने पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतस में संचित जो, बन गया जग-उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल के भीतर बीज फिर, चक्र हुआ साकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ से ‘हम’, ‘हम’ से जग—यही जीवन-विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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