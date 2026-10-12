आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Badalon Ki Pati : Anyokti Darshanik Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बादलों की पाती : अन्योक्ति–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नील नभ ने खोल दिया, बादल का अभिसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में लिख भेजा है, धरती को मनुहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुष्क अधर की प्यास पढ़ो, मौन मेघ के मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस विरही के उर में जागे, पावस का संगीत?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरि-उर पर झुक मेघ ने, श्यामल कर-पसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-पल्लव के कानों में, गूँजे राग मल्हार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद से भाग्य सँवरे, मरु को मिले वरदान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में सोया है, सागर का प्रतिमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजुरी ने क्षण भर में खोला, अंतर-अभिलेख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्जन में भी छिपा हुआ है, करुणा का संदेश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धरती से दूर रहे, वे क्या जानें नेह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुककर बरसे मेघ तो, हरियाए मरुगेह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरस-बरसकर रिक्त हुआ जो, बना घनश्याम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग-दीप से दीप्त हुआ, उसका पुण्य ललाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद स्वयं को खोकर पाती, सागर का विस्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटने में ही मिल जाता है, अस्तित्व का सार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाती पढ़कर नभ मुसकाया, धरती हुई निहाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरिक्ष के मौन-कक्ष में, गूँजा अनहद-ताल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ कहे—“मत बाँध मुझे, रूप-रंग के छोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अदृश्य प्रेम से जोड़ूँ, मन से मन की डोर।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन का मरु तपे, खोलो उर के द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-आकाश से उतरे, करुणा की जलधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल की पाती में छिपा, आत्मतत्त्व का ज्ञान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बरसाता प्रेम जगत पर, वही स्वयं भगवान्।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
32 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree