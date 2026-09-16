अनुभव की अग्नि : दार्शनिक–प्रतीकात्मक गीत

दूध का जला छाछ भी, फूँक-फूँक कर पीता है।

अनुभवाग्नि में तपकर, चेतन सत्य को जीता है॥



पीड़ा केवल दाह नहीं, प्रज्ञा का प्रथम उद्गम है।

हर आघात स्वान्त में, सत्य-बोध का संगम है।

जो दुःख को गुरु माने, मोह-बंधन हर लेता है।

अनुभवाग्नि में तपकर, चेतन सत्य को जीता है॥



विश्वासों का टूटना अक्सर, अहं का क्षालन है।

हर आशाभंग के गर्भ में, नवजीवन का स्पंदन है।

प्रज्ञा-दीप से प्रदीप्त मन, भ्रम-तम हर लेता है।

अनुभवाग्नि में तपकर, चेतन सत्य को जीता है॥



सावधानी भय नहीं, आत्मप्रज्ञा का अनुशासन है।

संयम आत्मपथिक का, मौन अमर पाथेय-धन है।

जो निज अंतर पढ़ना सीखे, जग-मर्म समझता है।

अनुभवाग्नि में तपकर, चेतन सत्य को जीता है॥



जीवन केवल युद्ध नहीं, चेतन का परिष्कार है।

हर क्षति के गर्भ में, नव-सृजन का विस्तार है।

ऋत के शाश्वत नियमों में जो, स्वयं ढल जाता है।

अनुभवामृत से सिंचित मन, अंतःदीप जागता है॥



दूध का जला छाछ भी, फूँक-फूँक कर पीता है।

अनुभव से जो ज्ञान जगे, मुक्तिपथ वह जीता है।

बाह्य जग से बढ़कर भीतर, अंतःदीप प्रदीप्त हो।

विवेक-सुधा का पान वही, मुक्तिपथ को जीता है॥

- सनातन मुकुंद

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43 मिनट पहले