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अनाम उपस्थिति : छंदमुक्त कविता

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            एक पत्ता धीरे-धीरे वृक्ष की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनकही प्रार्थना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर झरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती उसे गिराती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मौन आलिंगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से छिपा लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी अंतिम मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना समूचा नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल में विलीन कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र उसे पहचानता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अपने अथाह मौन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समेट लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप बुझता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी अंतिम लौ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकांत सौंप देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुआँ ऊपर उठता हुआ आकाश की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनलिखी लिपि पढ़ता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज मिट्टी के अंधे गर्भ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश का रहस्य बोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण चेहरा नहीं, उतरते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का रिक्त स्थान देखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य रिक्त नहीं, अनाम उपस्थिति का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे प्राचीन निवास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब— मृत्यु केवल देह का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग नहीं, मौन का उद्घाटन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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