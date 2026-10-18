अंजाम मत खोजो

हर एक चेहरे पर, मुस्कान मत खोजो !

किसी के नसीब का, अंजाम मत खोजो !

डूब चुका है जो गन्दगी के दलदल में, ,

रहने दो यारो, उसमें ईमान मत खोजो !

फंस गया है जो मज़बूरियों की क़ैद में,

उसके दिल में दबे, अरमान मत खोजो !

जो पराया था आज अपना है तो अच्छा,

उसमें अब वो पुराने, इल्ज़ाम मत खोजो !

आदमी बस आदमी है इतना समझ लो,

हर किसी में अपना, भगवान मत खोजो !

ये इंसान तो ऐबों का खज़ाना है "मिश्र",

उसके दिल से कोई, रहमान मत खोजो !

-शांती स्वरूप मिश्र

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एक घंटा पहले