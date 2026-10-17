शजर महफ़ूज़ रहता ही नहीं है

शजर महफ़ूज़ रहता ही नहीं है

जो आंधी में लचकता ही नहीं है



हज़ारों कोशिशें ऐ "शम्स"करलो

गुल ए काग़ज़ महकता ही नहीं है

-शम्स कुंडवी

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48 मिनट पहले