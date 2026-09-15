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जिन्दा रहना है तो लड़ो

Shambhu Prasad

Shambhu Prasad

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                            जिन्दा रहना है तो लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की खातिर, हक़ की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी अन्याईयों से लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपरीत बहती धाराओं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत विचारधाराओं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकर खाकर गिरने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटो मत, तुम रूको मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से उठ आगे बढ़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपने दर्द से लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय के सूरज को ढँक रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले-काले बादल घनेरे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य पथ में काँटे बीछ रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठों नें बैठाए कई पहरे हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारे से बिन घबराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिया बनकर जलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़न भरी कुरीतियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दमनकारी नीतियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय-अत्याचार के समक्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत और बुलंदी से अड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर को मन से भगाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच के संग आगे बढ़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारा को मत टिकने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तानाशाही के सामने सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मत झुकने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन का मशाल लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की आवाज़ बनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय के समक्ष सीना तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेफिक्री के साथ हो खड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन सबसे पहले तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप से लड़ना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर बैठे डर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर हराना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपने आपको जीत लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दुनिया को जीतने चलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मौत से मत डरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत तो अटल सच्चाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जग में जन्म लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी निश्चित विदाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन एक गांठ कर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरने से पहले तो मत मरो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसें बाकी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष करो, संघर्ष करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म के ठेकेदारों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत के सौदागरों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रजातंत्र बिक रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ो उन बाजारों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांदी के जूते मार रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन गद्दारों से अड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ के टपक रहे लार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता के भूखे दरबारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कलम बेचने वालों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाटुकार पत्रकारों से लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीरू नौकरसाहों से लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यायविद धृतराष्ट्रों से लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता संपोषित दुर्योधन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन बन गांडिव धरो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर डरना ही है तो, डरो..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की आत्मा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जमीर के आईने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बुरे कर्म, स्वार्थ से डरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ, अहंकार और ईर्ष्या से डरो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की खातिर, हक़ की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत की खातिर लड़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारे से,अन्याय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ और अत्याचारों से लड़ो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरना नहीं…झुकना नहीं…रुकना नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की राह पर चलते रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल में हंसते रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले हाथ में कलम की तलवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सच की ढाल ओढ़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहना है तो लड़ो!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शम्भु प्रसाद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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