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“अब यहाँ मन नहीं लगता”

Shambhu Prasad

Shambhu Prasad

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                            अब यहाँ मन नहीं लगता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द भी पत्थर होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने जब पत्थर फेंकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाव बहुत गहरे होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके शब्दों के तीखे तीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीधे सीने में उतर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इसीलिए कहीं सम्मान नहीं मिलता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाह, मेरा क्या सम्मान कर दिया!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर सह तो लेता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर ही भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ टूट-सा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कोई सामान नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो यहाँ से वहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जिधर रख दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पालतू ही हूँ कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बथान पर बाँध दिया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला, जब मिला, खाऊँ..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप बैठा पागुराऊं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चाहो डाँट दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां चाहो हांक दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा दूध दूह लिया और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कसाईयों सा काट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें भर आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँसू छिपा लेता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना छलनी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दर्द दबा लेता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, बस एक समानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे और उस मूक में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोकर दिखा नहीं सकते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब भीतर ही निगल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भूल गया था कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बूढ़ा हो चला हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसना, खिलखिलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी खुशियां बटोरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीरों में कैद करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मेरे हिस्से में नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुख के दो पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से बाँट लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरा अधिकार निबट गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उम्र बढ़ जाने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन बूढ़ा हो जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सफेद बालों के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसने का अधिकार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो बस चाहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किलकारियों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल अपने लिए जी लूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अतीत की धूप समेटने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले ही दिन ढल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में नमी होगी तो होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सपनों से मुँह नहीं मोड़ूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शायद चुप रहूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पत्थर नहीं बनूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने इन घावों पर मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मुस्कान रखूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उम्र चाहे जितनी हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तो धड़कता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश होने का हक़ तो नहीं मर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से छीना कुछ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी का रास्ता रोका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने हिस्से की खुशी माँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़ा आदमी हँस नहीं सकता..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह क्यों समझ लिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मन क्यों उचट गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं कोई सामान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धड़कता हुआ इंसान हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी भी इच्छाएँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी भी खुशियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी भी कुछ उड़ानें हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भले ही सत्तर की हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल आज भी जवान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब यहाँ मन नहीं लगता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहीं और सही…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उम्र नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेन जी, जेन अल्फा नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेन-ग्रैंड (Gen-G) ही सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान गहरा हो और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों पर पहरा न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन को अपमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ऊपर रखना सीख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं से मेरा सम्मान शुरू हो गया।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं से मेरा सम्मान शुरू हो गया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- शम्भु प्रसाद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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